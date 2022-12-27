Trafodan gelen koku, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımda bulunan trafolardan birinden gelen yanık kokusu itfaiye ekiplerini harekete geçirirken, yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Zafer Mahallesi Doğugazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam kaldırımda bulunan trafodan yanık kokusu geldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri durumu kontrol altına alarak trafodaki küçük çaplı yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yangın tüpü ile hızlı müdahalesi yangının büyümesini önlerken, ekipler kokuyu fark edip ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.