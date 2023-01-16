Traktör kanala uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi traktör altında kaldı. Kazadan kısa süre sonra bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne bağlı kurtarma ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza; Köşk Dalama arsındaki tali yolda kanal kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Derviş taş yönetimindeki 09 FF 606 plakalı traktör seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip boş olan sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Servis hattına bildirmesi ile bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler traktör sürücüsü derviş taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken traktörün altından çıkarılan sürücünün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.