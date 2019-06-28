Traktör kasasında tehlikeli yolculuk

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktör kasası üzerinde yolculuk yapan 9 kişi yürekleri ağza getirdi.

Birçok ölümlü kazanın yaşandığı ülkemizde, tüm uyarılara rağmen trafikte kurallara riayet edilmemesi yaşanabilecek kazalara davetiye çıkarıyor. Germencik'te çoğunluğu çocuklardan oluşan 9 kişinin traktör kasasındaki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti. Herhangi bir korkuluğun olmadığı kasa üzerinde bulunan çocukların, kasanın yan kapakları üzerinde seyahat etmesi tehlikeyi bir kat daha arttırdı. Kaza anında kasada bulunan kişilerin yola savrulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten vatandaşlar, bu tür sorumsuz davranışlar yüzünden bir çok canın yitip gittiğini ifade ettiler.