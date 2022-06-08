Traktör kazasında yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Necdet Ağan idaresinde Azmak mevkiinde ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile su kanalına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Necdet Ağan'a ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Ağan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ağan'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olaya ilgili soruşturma sürüyor.