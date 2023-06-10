Traktör sürücülerine reflektörün önemi anlatıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, 55 traktör sürücüsünü bilgilendirirken reflektör kullanımının önemini anlattı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, traktör sürücülerine yönelik eğitimi faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kuyucak ilçesi Başaran ve Yöre mahallelerinde eğitim gerçekleştiren jandarma ekipleri 55 traktör sürücüsünü bilgilendirdi. Trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan "ROPS" sisteminin anlatıldığı eğitimde ayrıca traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşörlerin önemi anlatıldı.