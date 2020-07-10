İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Aydın’ın Germencik ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Germencik Selatin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güngör Yergök (40) idaresindeki 16 L 8779 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yergök'ün hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.