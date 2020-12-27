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Traktörü çaldı, tarlada yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde traktör çalan şahıs, saklandığı tarla içinde polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktör çalan şahıs, saklandığı tarla içinde polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Nazillide çalınan traktörü bulmak için birçok kamera görüntüsü izleyen Nazilli Polisi M.Ö. isimli hırsızı tespit etti. Dün Atça Mahallesi'nde tarım arazisi içerisinde traktörü bulup sahibine teslim eden polisler bu kez de şüpheliyi yakalamak üzere düğmeye bastı. Şüphelinin Atça Mahallesi'ndeki bir tarlada saklandığı bilgisini alan ekipler, tarlada otların içerisinde saklanan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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