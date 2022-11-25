İhlas Haber Ajansı

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Traktörü ve kasasındaki 3 ton odunu çalarken yakalandı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bir evin bahçesindeki traktör ve kasasındaki 3 ton odunu çalan şüpheli suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir evin bahçesindeki traktör ve kasasındaki 3 ton odunu çalan şüpheli suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Malgaçemir Mahallesi Köycivarı Mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında H.D isimli şahsın G.C. isimli şahsın bahçesinde bulunan 3 ton odunu traktör ile çaldığı esnada suçüstü yakalandı. H.D. isimli şahıs gözaltına alınmış, ele geçirilen odun G.C. isimli şahsa, traktör ise ruhsat sahibi B.E. isimli şahsa teslim edildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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