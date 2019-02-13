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Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan'ın Akyaka Mahallesi'nde ikamet eden Rıfat Çaylak (62) bir arkadaşının tarlasında çalışmak için Karacasu'ya gitti. Tarladaki eğimli arazide 35 FA 3785 plakalı traktörü ile ilerleyen Çaylak, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörden düşerek ağır yaralandı. Tarladaki çalışanlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Çaylak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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