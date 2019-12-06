Travel Turkey'de Aydın rüzgarı esiyor

Bu yıl İzmir'de 13'üncüsü düzenlenen "Travel Turkey 2019" fuarında Aydın rüzgârı esiyor. İlçe belediyelerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın tanıtımı yapılan fuarda büyükşehrin standı katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gaziemir'deki Fuar İzmir'de düzenlenen fuarda turizm sektöründen firmaların yanı sıra ilçe ve il belediyeleri de yer alıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi standında Arapapıştı Kanyonu, Serçin gibi doğa turizmine yönelik destinasyonların yanı sıra Aydın'daki doğa, gastronomi rotaları da öne çıkıyor. Ayrıca katılımcılara Aydın'da gezilebilecek trekking rotalarıyla ilgili bilgi de veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve Aydın'a dair şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı turizm kaynağı olan "www.aydincagiriyor.com" internet sitesi de fuarda katılımcılara tanıtılıyor.

Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyaretçilere Aydın ekonomisinin temel taşlarını oluşturan zeytin, zeytinyağı ve incir gibi ürünlerin tanıtımı da yapılıyor.

Üç gün sürecek fuarda Aydın Büyükşehir Belediyesi standı ziyaretçi akınına uğrarken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'ın tanıtımını her platformda yapmaya devam edeceklerini söyledi.