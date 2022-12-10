Travel Turkey'in gözdesi Kuşadası standı oldu

Turizm trendlerini İzmir'de buluşturan Travel Turkey İzmir (TTI) Uluslararası Turizm Fuarı'nın gözdesi, bu yıl da Kuşadası standı oldu.

Ziyaretçilerine 16'ncı kez kapılarını açan fuarda, Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ve KODER ve TÜRSAB'ın katkılarıyla açılan Kuşadası standı, ilk günden ziyaretçilerin odak noktası oldu. Fuarın ilk gününe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Boranalp, Namık Kemal Daylan, KODER Başkanı Tacettin Özden, TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, KUTO Komite Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Kuşadalı turizmciler katıldı.

"2023'te daha da iyi bir sezon hedefliyoruz"

Turizm sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen ve turizm rotasının çizilmesinde büyük rol oynayan fuar ile ilgili konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan 2022'de turizm sezonunun güzel geçtiğini belirterek, "Turizm sektörü için Travel Turkey Fuarı büyük önem taşıyor. Yerli ve yabancı yüzlerce katılımcı ve ziyaretçi burada farklı destinasyonları tanıyor, tatil planlarını yapıyor. Bizler de Kuşadası Ticaret Odası olarak ilçemizin doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini ve turizm çeşitliliğini katılımcılara tanıtmayı, 2023'de daha da iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kuşadası, Fuar İzmir Alanı'nda devam eden ve 10 Aralık tarihine kadar açık kalacak olan Travel Turkey İzmir Fuarı'nda, B Holü C 110 standında yer alıyor.