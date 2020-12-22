İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trenin sürüklediği otomobilin içerisinden burnu bile kanamadan çıktı

Aydın’ın Germencik ilçesinde tren kazası meydana geldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde tren kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü trenin sürüklediği otomobilin içerisinden burnu bile kanamadan çıktı.



Kaza, Ortaklar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile yük treni çarptı. Tren otomobili önüne katarak yaklaşık 10 metre sürükledi. Trenin yavaş seyretmesi büyük bir facianın önüne geçerken, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.