İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TRSM yetkililerinden İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret

Aydın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) yetkilileri İl Sağlık Müdürü Dr.

Osman Açıkgöz'ü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Aydın Devlet Hastanesi Başhekim vekili Op.Dr. Kamil Kayahan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Çağlar Açıkgöz, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları ve Danışanlar İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ü ziyaret etti. Ziyarette yeni planlanan TRSM ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.


İl Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz, ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TRSM Danışanlarının yapmış olduğu Atatürk siluetinin mozaik çalışması için de teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.