TRSM yetkililerinden İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret

Osman Açıkgöz'ü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekim vekili Op.Dr. Kamil Kayahan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Çağlar Açıkgöz, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları ve Danışanlar İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ü ziyaret etti. Ziyarette yeni planlanan TRSM ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz, ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TRSM Danışanlarının yapmış olduğu Atatürk siluetinin mozaik çalışması için de teşekkür etti.