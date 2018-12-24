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TRT Sanatçısı Gıdı Gıdı Treni ile nostalji turu yaptı

Nazilli Kaymakamlığı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen ‘Tango A La Turca’ Konseri’nin konuk TRT Sanatçısı Ahmet Kadri Rizeli, Gıdı Gıdı treni ile nostalji turu yaparak Sümerbank Basma Fabrikası’nı ziyaret etti.

Nazilli Kaymakamlığı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen ‘Tango A La Turca' Konseri'nin konuk TRT Sanatçısı Ahmet Kadri Rizeli, Gıdı Gıdı treni ile nostalji turu yaparak Sümerbank Basma Fabrikası'nı ziyaret etti.


Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Fatih Demir, Kaymakamlık Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Mustafa Dinçkol, Gıdı Gıdı Treni Belgeseli Araştırma Danışmanı Sümerbank emeklisi İlhan Öden ile belgeselin yapımcısı Yasin Ali Türkeli'nin eşlik ettiği gezi de Sanatçı Kadri Rizeli udu ile mini bir konser vererek, Gıdı Gıdı Treni'nde bir ilki yaşattı.


Yaklaşık 2 saat boyunca Sümerbank alanı içerisinde gezerek Atatürk Müzesi ve Tiyatro Salonu'nu ziyaret eden Rizeli, “Fabrikamızın geçmişi, Gıdı Gıdı Treni ve ilçenin tarihi ile ilgili İlhan Öden ve Ali Türkeli'den çok kıymetli bilgiler aldık. Bizim için çok keyifli ve heyecan verici bir gezi oldu. Tarihi yeniden yaşadık. Güzel bir gezi ve konserin ardından Nazilli'yi hep güzel hatırlayacağım. Bize eşlik eden herkese ve Belediye Başkanımız Haluk Bey'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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