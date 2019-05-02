TRT sanatçısından Başkan Özcan'a mini konser

Aydın'ın Nazilli İlçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'a yoğun bir biçimde süren tebrik ziyaretleri kapsamında bu kez ünlü TRT ses sanatçısı Tango ustası Ahmet Kadri Rizeli konuk oldu. Başkan Özcan'ı makamında tebrik eden ünlü sanatçı, Udu ile söylediği iki esere Özcan ve beraberindekiler de eşlik etti.

Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda Nazilli Kaymakamlığı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen 'Tango A La Turca' Konseri'nin konuk sanatçısı olarak sahneye çıkan TRT Sanatçısı Ahmet Kadri Rizeli, sanatı ve sanatçıyı bağrına basan Nazilli'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Nazili için beste de yapan ünlü sanatçı Rizeli, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Kaymakamlığı TSM Korusu üyeleri ile birlikte bu kez başkanlık makamında sanatını konuşturdu. İstek üzerine Ud'unu arabasından getiren ünlü sanatçı, seslendirdiği iki eserle bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

Tango müziğinin ustası Ahmet Kadri Rizeli, Nazilli için övgü dolu sözlerle yaptığı konuşmada, “Emekli bir TRT sanatçısıyım ama sanatçının emeklisi olmaz diyerek müzikle iç içe olmaya devam ediyoruz. Nazilli'ye bir kere gelen mutlaka bir daha gelirmiş. Bu zaten bizim ikinci gelişimiz oldu. Zaten buraya gelenin mutlaka tekrar geleceğini söylemişlerdi. Ben pek dikkate almamıştım. Gördüğünüz gibi hakikaten Nazilli'ye geliniyormuş. Nazilli şirin ve uzun yaşam kenti. Belli olmaz belki de yerleşmeye gelebiliriz. Buradan tüm dostlara gönüllerince sevgilerimi yolluyor ve herşeyin gönüllerince olmasını diliyorum. Sanatsever, müziksever ve en önemlisi insan sever, makamına yakışan bir başkan olmasından dolayı kendisini tebrik ediyor başarılar diliyorum” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ünlü sanatçının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sanatın hayatımızda ne kadar değerli olduğunu 5 dakika içerisinde bir kez daha ispatladılar. Günün yorgunluğuna rağmen dinlendik ve dünyaya bakış açımız daha parlaklaştı diyebilirim. Atatürk'ün de dediği gibi sanat bir milletin hayat damarıdır. Bunu eksik bırakmamız lazım. Bu değeri hayatımıza bir kez daha kattıkları için değerli hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.