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TSK operasyonlarında görev yapan sağlık personeline plaket verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatında görev yapan 40 Umke ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline plaket takdim edildi.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırları çerisinde yürütülmekte olan “Zeytin Dalı ve Barış Pınarı " harekâtlarına katılarak görev yapan 40 Umke ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve Acil Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu Mehmet Yılmaz tarafından plaket takdim edildi” denildi.

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