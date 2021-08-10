TSSF Başkanı Özen'den, Söke Belediyesi'ne teşekkür

Dr. Şahin Özen Söke Belediyesini ziyaret etti.

Beraberinde Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cumhur Sakız ve Aydın İl Temsilcisi Mehmet Üzüm ile birlikte Söke Belediyesini ziyaret eden TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen'i Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ağırladı. Lisanslı Su Altı Sporcusu Belediye Başkan Yardımcılarından Kemal Sevindik'in de yer aldığı ziyarette Antalya'nın Kaş İlçesinden Federasyon ile ilgili incelemelerden dönen Özen, Federasyonun faaliyetlerinde Söke'den sporcu görmekten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Özellikle Zıpkınla Balık Avı Branşında Sökeli Sporcuların başarılarının dikkat çektiğini dile getiren Federasyon Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen ayrıca Söke Belediyesine amatör sporlara verdiği destek nedeniyle de teşekkür etti.

Prof. Dr. Şahin Özen'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetlerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Özen'e başarı dileklerinde bulundu.