TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmalarına Aydın damga vurdu

Lise eğitimine devam eden 37 bin 283 öğrencinin 25 bin 95 proje ile başvuru yaptığı TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasının ön değerlendirme sonuçlarına göre Aydın'dan 176 başvuru yapıldı ve 16 proje İzmir bölge finaline katılmaya hak kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yarışmada Aydın'ı temsil edecek öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, “Okullarımızdan Aydın Fen Lisesi (5), Aydın Sosyal Bilimler Lisesi (3), Nazilli Fen Lisesi (3), Nazilli Menderes Anadolu Lisesi (2), Nazilli Bilim Sanat Merkezi (1), Efeler Murat Hale Küçükoğlu MTAL (1), Söke MTAL (1) ve Nazilli Fen Lisesi ile ortak hazırladıkları proje ile Özel Aydın Final Akademi Fen Lisesi İzmir bölge finalinde Aydın'ımızı temsil edecektir” dedi.

İl Müdürü Okumuş, “TÜBİTAK başvurularında elde ettiğimiz bu başarıların mimarları öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile eğitim yöneticilerimize teşekkür diyorum. Bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.