TÜBİTAK'dan ADÜ öğretim üyelerini projesine destek

ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Özenoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği, Doç. Dr. Elif Aladağ ve Arş. Gör. Alaattin Arıkan'ın araştırmacısı olduğu ve de ayrıca ADÜ'nün farklı disiplinlerinden öğretim üyelerinin eğitmen olarak yer alacağı “Fen ve Sosyal Bilgiler Etkinlikleriyle Eğlen - Öğren – Keşfet” başlıklı proje TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.