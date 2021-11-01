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TÜDAM ve ADÜ Didim MYO mesleki eğitimlere devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk ve Dünya Mutfakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) ve Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından İzmir’deki bir belediyenin personeline yönelik olarak mesleki eğitim verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk ve Dünya Mutfakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) ve Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından İzmir'deki bir belediyenin personeline yönelik olarak mesleki eğitim verildi.



Didim MYO Aşçılık Programı Öğr. Gör. Şef Mehmet Taş tarafından verilen eğitimde, 'Mutfakta Ar-Ge' konusu işlendi. Protokol kapsamında belediye personeline yönelik olarak verilmeye başlanan mesleki eğitimin ikinci aşamasında; mutfakta farklılık oluşturma modelinin etkin tablosunda yer alan kültür, estetik, teknoloji, ürün, servis, yönetim ve inovasyon konularına değinildi.

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