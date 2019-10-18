Tuğba Kuruyemiş bin yıllık geleneği yaşatıyor

Türk mutfağının bin yıllık gelenekleri arasında yer alan ve Orta Asya'dan bu yana sevilerek tüketilen tarhana geleneği Tuğba Kuruyemiş tarafından sürdürülüyor. Merkezi Aydın'da olan ve ülke genelinde yaklaşık 80 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, vatandaşların ve özellikle çocukların kışın daha dirençli olabilmesi için tonlarca tarhana üretip ülke genelindeki şubelerinde yeni dönem tarhana satışlarına başladı. Havaların soğuması ile birlikte tarhananın şifa niyetine de tüketildiği belirtildi.

Gerek çalışma hayatının getirdiği yoğunluk gerekse apartman yaşantısındaki kısıtlı imkanlar nedeniyle tarhana yapma imkanı bulamayan kadınlar için geleneksel tarhana üretimini sürdüren Tuğba Kuruyemiş bu yıl daha sert geçmesi beklenen kış mevsimi için tonlarca tarhana üretti.

Orta Asya'dan bu yana süre gelen geleneksel tarhanayı asırlar öncesinde olduğu gibi özelliklerini koruyarak ürettiklerini belirten Tuğba Kuruyemiş'in Baharat Bölümü Sorumlu Gıda Mühendisi Eda Bedir, tarhananın faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu söyledi. Vitamin ve mineral açısından zengin olan tarhana çorbasının gerek içerisindeki maddeler gerekse kullanılan baharatlar nedeniyle oldukça besleyici ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu özelliği olduğunu belirten Gıda Mühendisi Eda Bedir, “Mayalama yani fermantasyon sonucu elde edilen tarhana her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilecek bir besin olduğu gibi bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok faydalı maddeler içerir. Tarhana; Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, nefes borusunu temizler, damar tıkanıklığı ve daralmasını önler. Doğal tokluk hissi verdiğinden dolayı adeta zayıflama ilacı gibidir. Kansere karşı da ciddi koruma sağlayan besindir” dedi.

Anadolu'da hemen hemen her yörede kış için hazırlanan yiyecekler arasında ilk sıralarda yer alan tarhananın sevilerek tüketilmesine rağmen evlerde üretiminin çeşitli sebeplerden dolayı zorlaştığını belirten Gıda Mühendisi Eda Bedir, halktan gelen talepler doğrultusunda her yıl tarhana üretiminin artarak devam ettiğini söyledi. Dar zamanların kurtarıcısı olarak da bilinen tarhananın mutfakların olmazsa olmazı bir besin olduğunu belirten Gıda Mühendisi Eda Bedir, “Özellikle soğuk kış günlerinde içilen sıcak tarhananın vücut direncini oldukça artırır. Tuğba Kuruyemiş olarak tarhanayı sadece bir besin olarak değil aynı zamanda şifa kaynağı bir ürün olarak görüyoruz” diyerek tarhanayı herkesin tüketebileceğini söyledi.