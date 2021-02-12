Tuğba'nın ‘Geleneksel Lokum Günleri' 14 Şubat'ta başlıyor

Merkezi Aydın'da bulunan ve Türkiye'de değişik illerinde yaklaşık 100'e yakın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş'in geleneksel hale getirdiği ‘Lokum günleri' 14 Şubat Sevgililer gününde başlıyor. Şubat ayının sonuna kadar devam edecek geleneksel lokum günleri için hazırlıklar başladı.

Düzenledikleri ‘Lokum günleri' ile Osmanlı'dan bu yana devam eden yaklaşık 6 asırlık geleneği sürdürdüklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, 14-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Lokum günleri' etkinlikleri kapsamında ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimleri yapılacağını belirtti.

Aydın'da yaklaşık 40 yıl önce kurulan Tuğba Kuruyemiş olarak sadece lokum, şekerleme ve kuruyemiş satışı yapmadıklarını aynı zamanda gelenek ve görenekleri de yaşatmak için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri kullanılmakta olup o tarihlerde ‘Rahat-ul Hulküm' yani ‘Boğaz rahatlatan' olarak adlandırılmıştır. Lokumun Turkish Delight olarak tanınması ise 18. Yüzyılda Avrupa'ya giden seyyahlar vasıtasıyla olmuştur. Lokumun dünyadaki ismi bile ‘Türk zevki' anlamında anılmasına rağmen maalesef bazı ülkeler bizim değerlerimizi kendilerininmiş gibi lanse etmeye çalışmaktadır. Tuğba Kuruyemiş olarak değerlerimize sahip çıkmak için 14-28 Şubat tarihleri arasında lokum günleri düzenleyip Türk Lokumu'nu tanıtacağız” dedi.