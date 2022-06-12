Tuğçe Kandemir Koçarlı'da unutulmaz bir festival yaşattı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen '14. Yöresel Ürünler Festivali'nin 2. gününde sahne alan sanatçı Tuğçe Kandemir sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kandemir, hem coştu hem de coşturdu.

14. Yöresel Ürünler Festivali'nin 2. gününde ilk olarak yerel sanatçı Eşref Gülpınar Koçarlılılar ile buluştu. Gülpınar söz ve müziği kendisine ait olan Koçarlı ilçesine özgü 'Cincin Karpuzu' isimli şarkısını Koçarlılılar için seslendirdi. Gülpınar ayrıca kendi yazdığı 'Adnan Menderes' isimli şiirini Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a hediye etti. Ardından şarkıcı Müslüm Eren şarkılarını Koçarlılılar için seslendirdi.

Tuğçe Kandemir'i dinlemek için gelen vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen saatler öncesinden festival alanına akın etti. Gecenin sonunda sahne alan güzel sanatçı Tuğçe Kandemir sevilen şarkılarını festivale katılan binlerce hayranı için seslendirirken, hayranları da Kandemir'in şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Sahne performansı ve enerjisi ile kendisini izlemeye gelen vatandaşlara unutulmaz bir konser sunan Kandemir, adeta mest etti.

Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Tuğçe Kandemir'e konserinin sonunda Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından çiçek ve Koçarlı'nın yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim edildi. Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli'de Kandemir'e plaket hediye etti. Başkan Kaplan, Sanatçı Kandemir'e festivale vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, “Koçarlı'ya unutamayacakları bir festival akşamı yaşattınız. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, önümüzde hafta gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrencilere de seslenerek, “Bu festival ve eğlenceler aynı zamanda sınava girecek olan öğrencilerimize de moral oldu. Tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Koçarlı'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten, Kandemir'in konseri yaklaşık 2 saat sürdü.