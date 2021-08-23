'Tüllüşah'ın Hikayesi' projesi dolu dolu devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen, TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında desteklenen 'Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşah'ın Hikayesi' isimli proje ikinci hafta etkinlikleri ile dolu dolu geçmeye devam ediyor.

ADÜ ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen, 'Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşah'ın Hikayesi' projesi sürüyor. Proje kapsamında hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere yönelik 30 etkinliğin ilk haftası tamamlandı. Projenin ikinci haftası ise İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un katılımı ile başladı. Proje kapsamında, biyolojik zenginliğin önemli bir bölümünü oluşturan endemik bitkiler ve Aydın'ın simge bitkilerinden biri olan ve dünya ile Türkiye açısından çok önemli bir yere sahip Tüllüşah bitkisi tanıtılıyor.