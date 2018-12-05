İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tüm Emekli-Sen Aydın Şubesi'nden Başkan Özakcan'a ziyaret

Tüm Emekli-Sen Aydın Şubesi, Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Tüm Emekli-Sen Aydın il Şube Başkanı Erdal Demir, ziyarette sendikanın çalışmaları hakkında Başkan Özakcan'a bilgiler verdi.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a düzenlenen nezaket ziyaretine Tüm Emekli-Sen Aydın Şube Başkanı Erdal Demir, Başkan Yardımcısı Sadettin Çetin'e Yönetim Kurulu Üyeleri; Dursun Ali Ağgül, Enver Delioğlan, Servet Demir, Pelin Güçtekin, İsmet Çınar ve Ercan Elalmış eşlik etti.


Bağımsız bir sendika olan ve geçtiğimiz günlerde kongresini tamamlamış olan Tüm Emekli- Sen Aydın Şube Başkanı Erdal Demir,” Aydın ve bölgesinde ki emeklileri sendika çatısı altında toplamak istedik. Örgütlülük gücünü artırmak, Türkiye'de ki; Tüm Emekliler Sendikasının yasal ve demokratik mücadelesine bölgeden katkı koymayı hedefledik. Sendikamız hakkında istişarelerde bulunmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bizlere zaman ayıran Efeler Belediye Başkanımız Sayın M. Mesut Özakcan'a çok teşekkür ederiz” dedi.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan düzenlenen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tüm Emekli-Sen Aydın Şubesi yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.