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Tüm zarar Koçarlı Belediyesi tarafından karşılanacak

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Lale Ö.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Lale Ö.'ye ait evde yangın çıktı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Lale Ö.'yü ziyaret ederek zararın Koçarlı Belediyesi tarafından karşılanacağını belirtti.



Yangın Halilbeyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lale Ö.'ye ait bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri hortumlarla yangını söndürmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Ercan A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu.



Başkan Kaplan'dan destek sözü



Yangını haber alır almaz Halilbeyli Mahallesi'ne giderek Lale Ö.'ye ait evde incelemelerde bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, evi kullanılamaz hale gelen kadını teselli etti. Evin tüm onarımının belediye tarafından karşılanacağını ifade eden Başkan Kaplan, "Öncelikle ailemize geçmiş olsun. Koçarlı Belediyesi olarak ailemizin evinin tüm onarımı gerçekleştirerek, oturulabilir hale getireceğiz. Eşya desteğinde de bulunarak ailemizin yaralarını sarmaya çalışacağız. Bu tür üzücü durumların bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.

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