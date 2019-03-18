TÜMSIAD Aydın Şubesinden Çanakkale Zaferi açıklaması

yıldönümü dolayısı ile bir açıklama yapıldı.

Başkan Nusret Ünal, imzalı açıklama şöyle: “Milli tarihimizin merkez noktalarından Çanakkale zaferinin 104. yıldönümünü yaşamanın kıvancı içerisindeyiz. Yürekleri toplu vuran milletimizin, dünyanın egemen güçlerini nasıl bozguna uğrattığını tarih altın harflerle kaydetmiştir. ‘Çanakkale geçilmez' sözünü dünyaya ezberleten şanlı ecdadımız bugün yaşayan bizlere büyük bir misyon yüklediler. O misyon da, o gün dört yanı kuşatılan yurdumuzun dünya durdukça saldırılara maruz kalacağı ve bu saldırıların bertaraf edilmesi için bizim güçlü olma zorunluluğumuzdur. Her fert tıpkı Çanakkale'de şehit düşen ecdadımız gibi kendi mevziisini iyi korumak zorundadır. İş adamları olarak bizim mevziimiz, üretimdir, çalışmadır, milli ekonomidir. Durma lüksümüz yoktur. Bu bilinç ve gayret içerisinde, Anafartalar komutanı gazi Mustafa kemal Atatürk'ten seyit onbaşıya tüm ecdadımızı minnetle yâd ediyor, Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz hatıraları her daim kalbimizde yanmaktadır. Minnettarız” ifadelerini kullandı.