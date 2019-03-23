Tuna: "Kaynağın nasıl oluşturulacağını ben iyi biliyorum”

Seçim ziyaretlerini Başçayır Mahallesi'nde sürdüren Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, kendisine yöneltilen iddialara yanıt verdi.

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, seçim programı kapsamında Başçayır Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Projeleri mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni alan Tuna, talep ve önerileri de dinledi.

Projelerini anlatmaya başlamadan önce kendisine yöneltilen iddialara yanıt veren Tuna, "Karşı tarafın adayı seçimi genel seçim havasına sokarak konuşmalarında bizim kaynak sorunumuz olduğunu, kaynak bulamayıp belediyeyi yönetemeyeceğimizi söylemekten başka bir şey yapmıyor. Bunu söyleyen kişi bizim TARİŞ ve Ziraat Odasında yaptığımız işlere baksın. Kaynak nasıl oluşturulur, yöneticilik nasıl yapılır, gelsin ben ona öğreteyim" dedi.

Coşkulu bir kalabalıkla karşılandığı için çok memnun olduğunu ifade eden Tuna, "Ne güzelsin Başçayır. Ne güzelsiniz Başçayırlı hemşerilerim. Böyle kalabalık ağırlanmak mutluluk verici herkese çok teşekkür ederim. Allah'a hamdolsun ki sizin gibi değerli hemşerilerimin oyuna talip oldum. Allah bizleri bu yolda muvaffak eylesin" dedi.