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Tuna, Serdaroğlu Mahallesi'ni ziyaret etti

Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Serdaroğlu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Serdaroğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Tuna'ya CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da eşlik etti.


Tuna, Serdaroğlu Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, “Nuri Güler, Akçaköy konuşmasında Kestane hali yapacağız ama biz bunun adına kestane hali diyemeyiz. Çünkü yasa gereği hal yatırımlarını Büyükşehir yapıyor. Biz buna köylü pazarı diyeceğiz demiş. Doğru, hal yatırımını Büyükşehir yapıyor. Nuri Bey daha Savaş'ın ve partisinin Büyükşehiri alacağına inanmıyor olacak ki, hesaplarını ona göre yapıyor. Yani diyor ki, Savaş bu seçimi zaten kaybedecek, ben de Büyükşehirle anlaşamam, hal isteyemem, en iyisi biz hal yerine Pazar yapalım diyor. Sen, Savaş Büyükşehir Başkanı olunca birlikte Köşk'e Kestane hali yapacağız bile diyemiyorsun. Sen baştan kendi Büyükşehir adayının yenileceğini kabul etmişsin. Biz bu yola çıkarken Özlem hanımın Büyükşehiri, bizim de Köşk'ü büyük bir farkla kazanacağımızdan şüphemiz yoktu” dedi.


CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Köşk Belediye Başkan Adayı Tuna için destek istedi. Projeleri büyük beğeni toplayan Tuna'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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