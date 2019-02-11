Turan Mahallesinden Başkan Alıcık'a teşekkür

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız'ın düzenlediği kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız tarafından Hangar Kafe & Restoran'da düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Nazilli genelinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Alıcık'a teşekkür eden Muhtar Akçasakız, “Başkanımız mahallemize sayısız hizmetler kazandırdı. Yollarımızın tümünü yenileyerek parke taşı döşetti. Yeni muhtarlık binası, Dereköy Çayı ıslahı, Kapalı Pazaryeri, Kadın Dayanışma Evi, Aile Sağlığı Merkezi yaparak vatandaşlarımızın hizmetine açtı. Biz de bugün azalarım ve mahalle sakinlerimiz ile birlikte kendisine teşekkür etmek için böyle bir organizasyon yapıp bir araya gelmek istedik. Turan Mahallesi olarak her zaman başkanımızın yanındayız” diye konuştu.

“Ustalık dönemimizde güzel işlere imza atacağız”

Üretken belediyecilik anlayışıyla Nazilli'nin tüm mahallelerinde hizmet ettiklerini belirten Başkan Alıcık, “Allah'ın izniyle ustalık dönemimizde güzel işlere imza atacağız. 10 yıllık görev süremiz boyunca Nazilli'mizde birçok onlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da halkımızla iç içe hizmet vermeye devam edeceğiz. Nazilli'mizin tek kadın muhtarı Serpil Hanıma bu güzel organizasyonu için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.