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Turistik çarşı esnafı CHP adayı Ömer Günel ile bir araya geldi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, turistik çarşı esnafı ile bir araya geldi.


Esnafın sorunlarını ilk ağızdan dinleyen Günel, “Kuşadası ülkemizde turizmin ilk başladığı merkez olmasına rağmen bugün turizmden yeterli payı alamamaktadır. Bunda en büyük etken 30 yıldır gereken hizmeti alamamış olmasıdır. Biz Kuşadası'nda turizmi yeniden canlandıracağız” dedi.



“Kuşadası kent olarak güvenli alışveriş merkezi olacak” diyen Günel, ““Ada'mızın olmaz ise olmazı turizmdir. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizi ziyarete gelen tüm misafirlerimizin mutlu ayrılması, Kuşadası'nda yaşayan halkımızın turizmden daha fazla gelir elde etmesi temel hedefimizdir. Kuşadası Belediyesi olarak kentin temizliği, alışverişin güvenliği, altyapı yatırımlarının tamamlanması, yatırımcının önünün açılması, turizmin 12 aya yayılması, yerli turistin özendirilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi, ürünlerin zenginleştirilmesi gibi başlıca sorunları çözüp ilgili STK'lar ile doğru tanıtım sinerjisini oluşturacağız” dedi.



Kervansaray'ın Kent Müzesi olacağını kaydeden Günel, “Dört asırlık geçmişi ile Kervansarayımızı Türkiye'de turizmin başladığı Kuşadası'na yakışan bir şekilde ilçemizin turizm, kültür ve sanat kimliğine uygun hale getireceğiz. Özellikle Kuşadası'na limandan giriş yapan misafirlerimizi ilk karşılayan Kervansaray, yine geçmişteki özelliği gibi misafirlerimizi ağırlayan ilk nokta olacaktır. Yaşayan bir kent müzesi haline getireceğimiz Kervansaray'ı şehrimize gelen tüm misafirlerimizin ve halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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