Turizm acenteleri Nazilli'nin turistik noktalarını ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Şubesi'ne bağlı 17 turizm acentesini Nazilli'de ağırladı.

Koca Camii, Uzun Çarşı, Dokuzun Hamamı, Kestane Camii, Arpaz Kalesi, Sümerbank ve Mastaura Antik Kenti gibi kentin kültürel açıdan önemli noktalarını ziyaret eden kafile, Nazilli Belediyesi işletmesi olan Hangar Kafe ve Restoran'da bölgenin yöresel yemekleri tattı. Kalkınmanın en önemli ayağının kültür olduğunu sık sık dile getiren Başkan Özcan, kentin tarihi ile ilgili bilgileri acente sahipleri ile paylaşarak, Nazilli Belediyesi olarak bu anlamda yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini dile getirdi.

Göreve geldiği günden bu yana tarihi ve kültürel zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması için büyük emek verdiklerini kaydeden Başkan Özcan, “Nazillimiz son dönemde kültürel zenginlikleri açısından sık sık gündeme gelen ve gerek yerel gerekse ulusal basında yer alan önemli bir şehir haline geldi. Geçtiğimiz aylarda turist rehberlerimizi ve öncesinde de Amerika'dan gelen akademisyenleri kentimizde ağırladık. Nazillimiz geçmişten bugüne her anlamda kıymetli bir şehir. Ancak tanıtımında eksik kalınmış bir şehir. Geçmişte kendini basma fabrikası ve kaliteli basmaları ile tanıtmıştı. Ancak sanayi yapılarını kaybettiği için bugünün şartlarında Nazillimizi turizm ile tanıştırmak istiyoruz. Bu anlamda emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden acente sahipleri, Nazilli'nin sahip olduğu kültürel değerlerin tanıtımı için yeni sezonda ciddi çalışmalar yapacaklarını ve kentin turist ağının genişletilmesi için Nazilli Belediyesi ile işbirliği içerisinde olacaklarını kaydetti.