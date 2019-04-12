Turizm Beldeleri Tuğba'nın geleneksel tatları ile tatlanıyor

Aydın'da yaklaşık 40 yıl önce faaliyete başlayan ve bugün ülkenin değişik illerinde 79 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş, Kuşadası'nda 2'nci şubesini törenle açtı. Vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği açılışa katılanlara çeşit çeşit geleneksel Türk lokumu ile Türk kahvesi ikram edildi. Her şeye rağmen üretim ve istihdam seferberliğini sürdürdüklerini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Tüm turizm beldelerinde şube açıyoruz. Hedefimiz istihdam ve üretime katkı sağlamanın yanında Türkiye'nin geleneksel tatlarını tüm dünyaya tanıtmak” dedi.

Kuşadası İnönü Bulvarı üzerindeki 2'nci şubenin açılış törenine Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, davetliler, bürokratlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“Burada gülümseme hizmet eder” sloganıyla 40 yıl önce tek bir mağaza ile çıktıkları yolda bugün 79 mağaza, fabrikalar ve yaklaşık 1000 kişilik çalışanları ile geniş bir aile olduklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, 2019 yılında da büyümeye devam edeceklerini söyledi. Son 6 aylık süreçte çoğunluğu turizm beldeleri olmak üzere 14 şube açtıklarını ve önümüzdeki süreçte Aydın Didim, İstanbul Kadıköy ve Ankara Kızılay'da yeni şubeler açacaklarını kaydeden Tonkul, “Tuğba Kuruyemiş olarak kaliteden ödün vermeden büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz sadece şube sayısını arttırmak değil, istihdama ve üretime katkı sağlamak. Her mağaza açılışında mağaza istihdamının yanında üretim alanında da yeni çalışanlar istihdam ediyoruz. Bunun yanında da ürünlerimizin önemli bir kısmı Türk'ün geleneksel tatlarından oluşur. Tarhanadan lokuma, incirden kestaneye birçok ürün bizim kültürümüzün eseridir. Biz büyürken ülkemizin değerlerini de tanıtmak istiyoruz” dedi.

“Günlük 16 bin fincan kahve ikramımız var”

Firma olarak sadece ürün satmadıklarını aynı zamanda ülkenin kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalıştıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Tonkul, “Bugün sadece Türk misafirperverliğini sürdürmek adına mağazamıza adım atan herkese alış veriş yapıp yapmamasına bakılmaksızın Türk kahvesi ikram ediyoruz. 79 mağazamızda günlük ortalama 16 bin fincan kahve ikramımız var. Bundaki amacımız da geleneksel Türk misafirperverliğini sürdürmek” diyerek özellikle yabancı turistlerin bu uygulamaya çok şaşırdıklarını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Tuğba Kuruyemiş Kuşadası 2'inci şubesi törenle hizmete açıldı.