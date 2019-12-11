Turizm fuarında Yenipazar tahinli pidesi tam not aldı

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda tanıtılan Yenipazar'ın tahinli pidesi, ziyaretçilerden tam not aldı.

İzmir Turizm Fuarı'nda Yenipazar rüzgarı esti. "Travel Turkey İzmir" ismiyle yapılan fuarda Yenipazar Belediyesi de stand açtı. Misafirlere ikram edilmek üzere standa getirilen tahinli pide ise katılımcılardan yüksek puan aldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da ilçenin meşhur tahinli pidesini tattı. Tadını çok güzel bulduğunu belirten Karalar, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'e başarılar diledi.