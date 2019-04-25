Turizm Lisesi öğrencileri mezuniyet töreninde buluştu

Kuşadası'nda turizm ve otelcilik alanında eğitim veren Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2018-19 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı. Kadınlar Denizi'ndeki uygulama otelini de bünyesinde barındıran Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mezuniyet törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile okul yöneticileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Uygulama oteli bahçesindeki törende 4 yıl boyunca okulda eğitim görüp, bilgi ve becerilerini geliştiren 110 öğrenci diplomalarını aldı. Törendi mezun olan öğrencilere diplomalarını veren Kaymakam Yücel, “ Turizm sektörüne 110 yeni ara eleman daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mezun olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum “ dedi.