Turizm Pazarlama Fuarı'nda Kuşadası damgası

Pandemi sonrası değişen tatil alışkanlıklarında Kuşadası'nı ‘yeni turizmin' merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Lastminute Fair Turizm Pazarlama Fuarı'na katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, panelist olarak katıldığı fuarda katılımcılara Kuşadası'nın vizyon projeleri olan Adacamping, Kampinova ve Mars Colony hakkında bilgi aktardı.

Kuşadası Belediyesi, kenti pandemi sonrası ortaya çıkan yeni turizm anlayışının çekim merkezi haline getirmek için başlattığı çok yönlü tanıtım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Antalya Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Lastminute Fair Turizm Pazarlama Fuarı'na katıldı.

20 ülkeden bin 500'e yakın seyahat acentasının yer aldığı fuarda, panelist olarak bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, katılımcılara Adacamping, Kampinova ve Mars Colony hakkında detaylı bilgi verdi. Yeni turizm anlayışında çığır açacak olan projeler, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Sektör temsilcilerinden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Ömer Günel, daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile de bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel fuar ile ilgili olarak “Antalya'da kapılarını açan Lastminute Fair Turizm Pazarlama Fuarı turizm sektörünün paydaşları ile buluşma açısından bizim için çok önemliydi. Fuarda, pandemi sonrası yeni turizm anlayışıyla planladığımız projelerimizi tanıttık. Adacamping, Kampinova ve Mars Colony projeleri ile Kuşadası'nı yeni turizm anlayışının merkezi yapıp, deneyime dayalı turizm alanlarını kentimize kazandıracak, Y ve Z kuşağı ile dijital göçebeleri Kuşadası'nda ağırlayacağız. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan'a da projelerimize gösterdiği ilgi ve alaka dolayısıyla çok teşekkür ederim” diye konuştu.