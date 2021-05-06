“Turizmde Seyahat Acenteciliği Mesleği ve Sorunları” konulu söyleşi gerçekleşti

Özel bir tur firmasının seyahat acentesi sahibi Özgür Ekiz'in konuk olduğu söyleşiye, Öğr. Gör. İsmail Mert Özdemir, Öğr. Gör. Zekeriya Matçiçek, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile İşletme Yönetimi Programı öğrencileri katıldı.

Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. İsmail Mert Özdemir'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, Voyelle Tour işletmecisi Özgür Ekiz, seyahat acenteciliği mesleği ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Seyahat acenteciliği ile ilgili mevzuat ve seyahat acente personelinin taşıması gereken niteliklerin ele alındığı söyleşide, seyahat acenteciliği işletmeciliğinde yaşanan sorunlar değerlendirildi.

Özgür Ekiz'in meslekte yaşadığı deneyimleri örnek olaylar ile öğrencilerle paylaştığı söyleşi, pandemi dönemi sonrası için tur planlama sürecinin anlatılacağı yeni bir söyleşi planlanmasının ardından sona erdi.