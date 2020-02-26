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Türk Bayrağı, Yunanistan'ın başkentinde dalgalandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu’nun (MYO) genç aşçıları, kazandıkları beş madalyayla Türk Bayrağını Yunanistan’ın başkenti Atina’da dalgalandırdı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu'nun (MYO) genç aşçıları, kazandıkları beş madalyayla Türk Bayrağını Yunanistan'ın başkenti Atina'da dalgalandırdı.


Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 19 - 23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Akdeniz Şefler Yarışması'nda (1. Mediterranean Chef's Competıtıon) Türkiye'yi temsil etti.


ADÜ Didim MYO ve Türk ve Dünya Mutfakları Araştırma Uygulama Merkezinin ortak organizasyonuyla Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek ve Adem Poyraz koordinatörlüğünde, Didim MYO Aşçılık Programı öğrencilerinden Ezgi Korkmaz, Emre Hatip, Greek Desert kategorisinde klasman birincisi, Best School of the Year kategorisinde Didim MYO Aşçılık takımı Aykan Demirel, Buğrahan Işık, Emre Hatip, Sena Sezen Kul, Ezgi Korkmaz klasman ikincisi oldu.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

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