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Türk Cerrahi Derneği ünlü cerrahları Aydın'da topluyor

Türk Cerrahi Derneği’nin Bölgesel Toplantısı olan "Kolorektal Cerrahide Güncel Tedaviler" sempozyumu Aydın’da gerçekleştirilecek.

Türk Cerrahi Derneği'nin Bölgesel Toplantısı olan "Kolorektal Cerrahide Güncel Tedaviler" sempozyumu Aydın'da gerçekleştirilecek.


Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan sempozyum 16 Kasım günü sabahtan akşama kadar devam edecek. ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşecek olan sempozyuma Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran başkanlık edecek. Sempozyum sekreterliğini ADÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hedef Özgün ve Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz'ın yapacağı sempozyuma Türkiye'deki Kolorektal Cerrahi yapan hekimlerinin önemli bir kısmının katılacağı öğrenildi.


ADÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak ‘Kolorektal Cerrahide Güncel Tedaviler' konusunu Türkiye'nin önde gelen hekimleri ile konuşup tartışacaklarını belirten Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ender Demirkıran “Bu konuda bölgemizde ve ülkemizde bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşmalarından çok şey kazanacağımız değerli hocalarımızla birlikte olacağız. Bize bu olanağı sağlayan Türk Cerrahi Derneği'ne ve bilimsel katkı sağlayan hocalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” diyerek Aydın'da gerçekleşecek bu etkinliği çok önemsediklerini söyledi.

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