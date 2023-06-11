Türk Edebiyatı'nın üç usta kalemi unutulmadı

Haziran'ın ilk haftasında hayatını kaybeden usta şair ve yazarlar Ahmed Arif, Nazım Hikmet ve Orhan Kemal, Kuşadası'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Türk Edebiyatı'nın üç büyük ismi Ahmed Arif, Nazım Hikmet ve Orhan Kemal'in hayatını kaybettiği Haziran ayının ilk haftası dolayısıyla, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde anma etkinliği gerçekleştirildi. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi, Atlasfolk Kültür Sanat Kulübü, Güvercinada Sanat Platformu ve Güzelçamlı Dayanışma Platformu işbirliğinde düzenlenen anma etkinliğine Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver'in yanı sıra çok sayıda Kuşadalı katıldı. Haziran'ın ilk haftasında hayatlarını kaybeden ve Türk Edebiyatı'nın güçlü kalemlerinden olan Orhan Kemal, Ahmed Arif ve Nazım Hikmet'in yaşam öykülerinin tiyatral bir üslupla anlatıldığı ve yönetmenliğini Nurten Herik'in üstlendiği 'Haziran'da Ölmek Zor' adlı gösteride, Atlasfolk Kültür Sanat Kulübü tarafından yapılan tiyatro gösterisi ile mini konser ayakta alkışlandı. Gösteride aynı zamanda usta edebiyatçıların günümüze kadar ulaşan bestelenmiş çok sayıda şiiri de seslendirildi. Gösteri sonunda Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver tarafından etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür belgesi ve çiçek verildi.