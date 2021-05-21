Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Sabahattin Ali'nin ismi Kuşadası'nda yaşıyor

Kuşadası Belediyesi, Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Sabahattin Ali'nin ismini taşıyan sokakta yürüttüğü yayalaştırma çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında sokak ilk olarak motorlu araç trafiğine kapatıldı. Yürüyüş yolları yapılarak, peyzaj çalışması gerçekleştirilen sokağa son olarak usta kalem Sabahattin Ali'nin heykeli yerleştirildi.

Kuşadası Belediyesi, kenti daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ekipler, alt ve üst yapı yenileme ve çevre düzenleme işlerini merkeze uzak mahallelerde de sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda son olarak Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Sabahattin Ali Sokak'ta yürüttüğü yayalaştırma çalışmasını tamamladı. Motorlu araç trafiğine kapatılan sokağa yürüyüş yolları yapıldı. Çeşitli bitkiler ve dekoratif malzemeler kullanılarak peyzaj çalışması yürütülen sokağa ayrıca oturma grupları ve sokaktaki can dostlar için suluklar yerleştirildi. Düzenleme çalışmaları sokağın başına Sabahattin Ali'nin heykelinin yerleştirilmesi ile sona erdi.

Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin ismini taşıyan sokağa yerleştirilen heykel, Melahat Olçum Şahin ve Gülcan Erçin tarafından 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlandı. Heykeltıraşlar, Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, Sırça Köşk gibi eserleriyle milyonlarca okurun kalbinde taht kuran Sabahattin Ali'nin heykelini hazırlamak için önce çamurla modelaj çalışması yürüttü. Daha sonra ise alçı kalıp alınarak polyester döküm yapılan eser, patina işlemiyle birlikte bronz bir görünüme kavuştu. Yazdığı, öykü ve romanların yanı sıra Ahmet Kaya, Edip Akbayram, Ali Kocatepe, Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli gibi müzisyenler tarafından bestelenen şiirleriyle de kitlelere ulaşan Sabahattin Ali'nin heykeli Kuşadalıların büyük beğenisini topladı.