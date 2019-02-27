Türk halkı yerel esnafını unuttu, alışverişi bile internetten yapmaya başladı

Bölge esnafını düşünerek kendi muhtinden alışveriş yapan kültüre sahip insanların internet ile birlikte yerelliği de kaybettiğini belirterek, “Gidişat bu şekilde devam ederse insanlar zora düştüğünde yardım isteyeceği kimsesi de kalmayacak. Malalesef internet insanları gerçek alemden sanal alema taşımakla kalmadığı gibi her şeyin maddeye dayandığı bir yaşam tarzı oluşturdu” diyerek vatandaşları yerli malı kullanımına ve yerel esnafı tercih etmelerini tavsiye etti.

Dijital Türkiye 2019 E-Ticaret Raporu”na göre, internetten alışveriş yapan kişi sayısının geçen yıla göre 7,6 milyon kişi artarak 39,3 milyona ulaştığını belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Türkiye'de, internetten alışveriş yapan kişi sayısının 39,3 milyona, harcama miktarının ise yıllık 11,5 milyar ABD Doları'na ulaştığı belirlendi. ABD Doları cinsinden hazırlanan rapora göre, 39,3 milyon kişi geçen yıl internetten 11 milyar 480 milyon dolar tutarında harcama yaptı. Dijital pazarlarda en fazla harcama 5 milyar 198 milyon dolar ile tatil/seyahat için yapıldı. Elektrikli ev aletleri, elektronik, cep telefonu gibi ürünlere 2 milyar 61 milyon dolar harcanırken, giyim, kuşam için harcanan para 1,3 milyar dolar oldu” diyerek harcamaların önemli bir bölümünün insanların yüz yüze görüştüğü yerel esnaftan değil de bir sıkıntı yaşadıklarında muhatap bulmanın bile zor olduğu internetten yapmasının gelecek için endişe verici olduğunu belirtti.

“Çalışan kadınlar ve gençler alışveriş tutkunu”

Yapılan araştırmada çalışan kadınların ve yeni yetişen gençlerin alışverişi daha çok internetten yaptığının belirlendiğini kaydeden Başkan Çetindoğan, özellikle çalışan kadınlar ve gençlerin yerel esnaftan ziyade internetten alışveriş yaptığının belirlendiğini kaydetti.