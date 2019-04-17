Türk-İş İl Temsilcisi Aydın: Çalışanlar siyasete alet edilmemeli

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok belediye çalışanının seçim sonrası işinden olmaya başladığını belirten Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, “Çalışanların kaderi başkanın iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı kalmamalı” diyerek sudan sebeplerle çalışanların işine son verilmesine eleştirdi.

31 Mart yerel seçimlerinin geride kaldığını ve seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 2 haftalık süreçte yüzlerce kişinin bir anda işsiz kaldığını hatırlatan Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, “Maalesef her seçim sonrası demokrasinin çilesi çalışanlara çektiriliyor. Seçim bittikten sonra aynı başkan seçilirse seçim sürecinde gerekli desteği vermediği gerekçesi ile, kaybederse de yeni gelen başkan ise rakibine destek verdiği gerekçesi ile birçok çalışanı ya yerinden ediyor ya mobbing uyguluyor ya da sudan sebeplerle işine son veriyor. İşçilerin temsilcileri olarak siyasilerden ve özellikle yerel yöneticilerden en büyük talebimiz çalışanları siyasete alet etmesinler” diye konuştu.

“Kimse kimsenin ekmeği ile oynamasın”

Bugün nafakası için çalışan herkesin ekmeğinden başka derdiğinin olmadığını ve özellikle belediyelerde çalışanların seçim sürecinde ve seçimlerden sonra diken üstünde kaldığını belirten Sendika başkanı Mustafa Aydın, “Seçim sürecinde belediye başkan adayı topluyor tüm çalışanları seçimle ilgili değişik görevler veriyor. Çalışanın ‘hayır' demesine imkan yok, derse ertesi gün sudan bir sebeple kapının önüne konulması söz konusu. Verilen emri yerine getirip siyasi çalışmaya katılsa seçim sonrası mevcut başkan kaybettiğinde yeni seçilen başkan tarafından bu defa aynı muameleye maruz kalıyorlar. Seçimler bitti. Sendika olarak seçilen tüm başkanlarımıza tebrik ediyoruz. Lütfen kimse çalışanla değil görev sorumluluk sahasında bulunan şehirlerin sorunları ile meşgul olsunlar” diyerek çalışanların siyasete alet edilmesinden ciddi rahatsızlık duyduklarını kaydetti.