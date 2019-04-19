Türk-İş İl Temsilcisi Aydın'dan Başkan Atay'a tebrik ziyareti

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın ile Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Tebrik ziyaretine çiçeklerle gelen Mustafa Aydın ile Hidayet Yaman, Fatih Atay'ın başkanlık döneminde Efeler'in kalkınacağını ve marka şehir haline geleceğini sonuna kadar inandıklarını belirttiler.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, 31 Mart yerel seçim çalışmalarında ziyaret ettiği sendikalarda çok güzel ağırlandığını hatırlatarak, nazik ziyaretlerinden dolayı Tes-İş Sendikası ve Belediye-İş Sendikası'na teşekkür etti.