Türk-İş Temsilcisi Aydın: Taşeron'dan kadroya geçenler enflasyon altında ezilmemeli

Başkan Mustafa Aydın, “Gerek asgari ücretteki artış gerekse 2018 yılı için açıklanan yüzde 20,30 oranındaki enflasyon nedeniyle 696 sayılı KHK ile kadroya yeni geçen işçiler ciddi bir hak mahrumiyeti yaşadılar. Bu nedenle yıllık yüzde 8 olarak belirlenen zam oranı hiç olmazsa açıklanan enflasyon oranına yükseltilmelidir” dedi.

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Mustafa Aydın, Nisan 2018 yılı itibariyle taşerondan kadroya geçen işçilerin Temmuz Ayı'ndaki dolar krizinden sonra hak mahrumiyeti yaşadığını kaydederek, “Taşeron olarak çalışanlar kadroya geçti ancak bu çalışanlar 2020 yılı sonuna kadar Yüksek Hakem Kurulu Sözleşmesi'ne tabi olarak zam alacaklar. Bu sözleşmede de zam oranı yıllık ilk 6 aylık dilimde yüzde 4, 2. Aylık dilimde de yüzde 4 olarak yıllık yüzde 8 olarak uygulanacak. Bu zam oranı artan enflasyon ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çalışanlarda ciddi bir mağduriyet doğuracak. Bu nedenle taşerondan kadroya geçen çalışanların da zam oranın asgari ücretteki artışa yükseltilmesini hiç değilse 2018 yılı için açıklanan yüzde 20,30 enflasyon oranına yükseltilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.