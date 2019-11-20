Türk Kadınlar Konseyi Derneği Efeler'de toplandı

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Aydın Şubesi'nce düzenlenen toplantıya katılan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kadınların özgürleşmesi gerektiğini belirtti, yerel yönetim olarak bu anlayışa destek olduklarını kaydetti.

Toplantıya eşi Güneş Atay ile katılan Başkan Fatih Atay'ı Derneği Aydın Şube Başkanı Esen Sertel ile Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nin toplantısına Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de katıldı ve bir konferans verdi. Güllü, kadınların yaşadığı şiddet ve cinayetlere dikkat çekti. Canan Güllü, Yerel yönetimler ile kadına karşı şiddetin önlenmesi ve toplumsal bilincin gelişmesi için projeler yaptıklarını belirterek, ”Türkiye'de nerede bir şiddet olayı varsa, nerede kız çocukları okula gönderilmiyorsa, nerede siyasette karar mekanizmalarında kadınlar yoksa onlar adına mücadele ettiğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise yaptığı konuşmada, toplantıda bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yerel yönetim olarak kadınların güncel yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projelerini de anlatan Atay şunları söyledi; “Belediye Başkanı olduğum günden bu yana bir tek amacım var o da kadınların özgürleşmesine yardımcı olmak. Görevimin bu olduğunu düşünüyorum. Kreşimizi tahminen 10 gün içinde açıyoruz. İki tane de ihale yapıyoruz kreş ile ilgili, engelli çocuklarımız ile ilgili ihalemizi yılbaşından sonra yapacağız. Yaşlı bakımevini de yapıyoruz. Sığınma evi yapmak zorundayız onunla ilgili bir teknik sorunumuz var onu da gerçekleştirmek istiyoruz.”

Derneklerin siyaset üstü olduğuna da dikkati çeken Başkan Atay, “Eğer biz siyasal tercihlerimizde kadın çok kahkaha attığı zaman onu ahlaksızlıkla suçlayan insanları iktidar yapmayıp da kadınların erkeklerle eşit olduğunu benimsemiş insanları iktidar yaparsak o zaman özgür olacağız” dedi.