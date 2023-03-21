Türk Kahvesi'nin 600 yıllık öyküsü bu evde anlatılacak

Kente yeni kültürel rotalar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi tarafından açılacak olan Türk Kahvesi Evi'nde hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyaların sergileneceği Türk Kahvesi Evi, ziyaretçilerini yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kahvesinin tarihinde yolculuğa çıkaracak.

Kuşadası Belediyesi, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan Türk Kahvesi geleneğini tanıtmak ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla harekete geçti. Marina mevkiinde bulunan Rosemary Anı Evi'nin ikinci katında ‘Türk Kahvesi Evi' açılması için geçtiğimiz ay bir çalışma başlatıldı. Hazırlıkların son aşamaya geldiği Türk Kahvesi Evi'nde, kendine has hazırlanma ve pişirilme yöntemi olan Türk Kahvesi, bütün yönleriyle ziyaretçilere anlatılacak.

Türk Kahvesi Evi'nde, Türk kahvesinin hazırlanıp sunulmasında kullanılan ve Başkan Ömer Günel'le koleksiyoncu Haluk Perk arasında imzalanan iş birliği protokolü ile sergilenecek bakır ve pirinç cezveler, kavurma tavası, dibek, el değirmeni, tepsiler ve zarflı fincanlar gibi geleneksel eşyalar yerini aldı. Bu yönüyle de Türk Kahvesi Evi, misafirlerini dünyada şekerle pişirilen ve telvesiyle ikram edilen tek kahve türü olan Türk kahvesinin yaklaşık 600 yıllık geçmişinde yolculuğa çıkaracak. Kuşadası Belediyesi, Türk Kahvesi Evi'yle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde de yer alan Türk kahvesi kültürüne sahip çıkmış olacak.