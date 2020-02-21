Türk mutfak sanatçıları olimpiyatlardan 19 madalya ile döndü

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen Aşçılık Olimpiyatlarından kazandıkları 14 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

2020 IKA Culinary Olympics, 1900'lü yıllarda Frankfurt'ta Dünya'nın ilk mutfak sergisiyle başlayan ve günümüzde gastronomi dünyasının en prestijli mutfak olimpiyatı olarak Almanya'da her dört yılda bir düzenlenen olimpiyatlar Bu yıl da Stuttgart İntergastra fuar alanında gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Şef Ozan Güngör'ün direktörlüğünü yaptığı TAFED Milli Takımı, mutfak sanatları kategorisinden katılım sağladı. Gastronomi dünyasının kalbinin attığı Olimpiyatta 70 ülkeden 1500'e yakın yarışmacı katılarak 4 gün boyunca farklı kategorilerde kıyasıya rekabet etti. Yarışmalar sonunda kazananlar madalya ve sertifika ile ödüllendirildi.

Gerek yurt içinde yaptığı organizasyonlar ve sosyal sorumluluk projeleri, gerekse yurt dışında katıldığı yarışmalar ile Türk gastronomisinin tanıtılmasında pek çok katkısı olan TAFED Milli Takımı olimpiyatlardan 19 madalya alarak yarışmanın ilgi odağı oldu. Şeker hamuru, isomalt, icing sugar, pirinç hamuru malzemelerinden doku ve model tekniği, fırça ve air brush boyama tekniği ile modelleme, benzetme yöntemlerini kullanarak hayallerini eserlere dönüştürerek sanatı gastronomiye taşıdılar. Milli takımımızın yaptığı çalışmalar Dünya Şefler Birliği (WACS) jürileri tarafından değerlendirilerek 14 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 19 madalyaya layık görüldü.

Yarışmaları yakından takip eden Stuttgart Başkonsolosu M. Erkan Öner, TAFED Milli Takımını Türk Başkonsolosluğu konuk evinde misafir ederek tebrik etti. Büyükelçi Öner, yarışma hakkında yapılan sohbette gastronominin önemini vurgulayarak yapılan eserlerin Türkiye tanıtımına yaptığı katkıyı gastronomi elçiliği olarak özetledi.

Ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemiz aşçılığını ve mutfak sanatlarını en iyi şekilde temsil eden Federasyon Başkanı Zeki Açıköz, olimpiyat ile ilgili yaptığı açıklamada “2006 yılında Türkiye'deki aşçı derneklerinin bir araya gelmesi ile kurulan federasyonumuzun Milli takımı, Dünyanın en önemli gastronomi platformlarında biri olan IKA Mutfak Olimpiyatlarında şanlı bayrağımızı dalgalandırarak tüm beyaz ceketli şeflerimizi en iyi şekilde temsil ederek grurlandırdığı için şahsım ve federasyon üyeleri adına Milli Takımlar Direktörümüz ve tüm takım üyelerine ayrı ayrı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Tebrikleri ekibi adına kabul eden Öğr. Gör. Şef Ozan Güngör ise; “Ülkemizi temsil etme sorumluluğu ile yarışma döneminde ekip olarak çok disiplinli bir kamp dönemi geçirdik. Özveri, ekip ruhu, inanç ve ülke sevgisi bizlere başarıyı gösteren yol haritası olmuştur. Yarışma sonucunda herkes üzerine düşen sorumluluğun karşılığını madalya alarak vermiştir. Medeniyetin beşiği topraklarımızın Dünya gastronomisine yön verirken bu sürecin paydaşları olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.