Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü Kuşadası'nda da kutlandı

Yıldönümü Kuşadası'nda da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Hafta kapsamında Kuşadası'nda Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı.

-KUTO yönetimi Berksoy'u makamında ziyaret etti

Bu arada, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz ve Murat Boranalp, törenin ardından tebrikleri kabul eden Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy'u makamında ziyaret ederek, Polis Haftasını ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutladılar.