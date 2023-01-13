Türk şeflerden tarihi başarı

Dünya'nın en prestijli 2 global yarışmasından birisi olan, Luxemburg'da gerçekleştirilen ve Türk mutfağının dünyaya tanıtımı için oldukça önemli olan Lüksemburg Dünya Aşçılık Kupası yarışmalarına Türk aşçılar damga vurdu. Türkiye'yi temsilen katılım sağlayan Gastronomi Derneği, ülkemizi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal Sezgin öncülüğünde 31 kategoride temsil etti. Dünya Gastronomi Enstitüsü Türkiye Delegesi ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Sezgin ve ekibi, yarışmada 26 madalya ve 5 diploma kazanarak büyük bir başarıya imza attı

Yarışmaya 125'ten fazla ülke ve 3 binin üzerinde şef katılım sağladı. Yarışma tarihinde ilk kez bir Türk şef 100 tam puanla Dünya Şampiyonluğu unvanını hak etti. Gastronomi Derneği şeflerinden Necla Dural yapmış olduğu mutfakta güzel sanatlar heykeli ile tam puan alarak “kusursuz” addedilerek şampiyonluğa ulaştı. Dernek Başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin “Çok çalıştık, çok emek sarf ettik ve bayrağımızı en yüksekten dalgalandırdık. Bu inanılmaz bir onur ve gurur. Bizleri destekleyen herkese teşekkürü borç biliyoruz. Bu başarı ülkemize ve camiamıza armağanımız olsun” dedi.